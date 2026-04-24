Am Samstag, 25. April, ab 18 Uhr gibt das Akkordeonensemble der Musikschule Haßloch ein Benefizkonzert in der Pauluskirche, Martin-Luther-Straße 37. Auf dem Programm stehen 25 Stücke aus dem mehr als 100 Werke umfassenden Repertoire des Ensembles, teilt dessen Leiter Alexander Dietrich mit. In der Pauluskirche erklingen unter anderen „Memory“ aus dem Musical Cats von Andrew Lloyd Webber, „Yesterday“ von den Beatles, „Libertango“ von Astor Piazzolla und „Walzer Nr. 2“ von Dmitri Schostakowitsch in Arrangements von Alexander Dietrich. Zum Programm zählen außerdem mehrere Eigenkompositionen des Ensembleleiters wie „Sonnenschein-Cha-Cha-Cha“ und „Reise zum Mond“. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind erbeten. Veranstalter ist der Förderverein Pro Pauluskirche.