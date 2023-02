Die Paulus-Kita in Hambach feiert am Sonntag ihren 60. Geburtstag. Im März 1963 wurde die Kita mit drei Gruppen eröffnet. Träger ist die protestantische Paulus-Kirchengemeinde. Inzwischen umfasst die Kindertagesstätte fünf Gruppen und bietet Platz für 112 Kinder. Die Feier beginnt am Samstag um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Pauluskirche. Anschließend öffnet die Kita ihre Pforten zu einem Tag der offenen Tür mit einem bunten Programm.