Das Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift beteiligt sich am Welttag der Patientensicherheit am Dienstag, 17. September. Die Klinik lädt Interessierte dazu ein, zwischen 12 und 15.30 Uhr einen Informationsstand im Foyer des Klinikums zu besuchen. Mitarbeitende aus Pflege und Medizin erläutern dort, wie Patientinnen und Patienten dazu beitragen können, Verwechslungen im Krankenhaus zu vermeiden, und sie stehen für Fragen rund um das Thema bereit. Seit 2019 findet der Welttag der Patientensicherheit, ein globaler Gesundheitstag der Weltgesundheitsorganisation WHO, am 17. September statt. Das Motto in diesem Jahr lautet: „Sichere Diagnose. Richtige Behandlung.“