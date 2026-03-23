Mit dem Oratorium „The Crucifixion“ von John Stainer überzeugt der Kammerchor „Kleine Cantorey Bad Dürkheim“ von Bezirkskantor Dominik Hambel in der Schlosskirche.

Auch wenn manche nachgeborenen Kommentatoren Johann Sebastian Bach als strukturellen Basisgeber für das 1887 uraufgeführte Passionsoratorium „The Crucifixion“ des britischen Komponisten John Stainer festhalten – am besten vergisst man erst einmal, was man zwischen Dietrich Buxtehude und Felix Mendelssohn für das Genre verinnerlicht hat.

Ungewohnt ist zum einen das Text-Pasticcio, das sich munter aus allen vier Evangelien speist; vielleicht auch die etwas sparsame Besetzung mit Chor, lediglich zwei Solisten und begleitender Orgel. Ebenfalls bleibt die Passionsgeschichte nicht durchgängig bei einem Protagonisten, dem „Erzähler“, sondern wird vielmehr wechselseitig von beiden Solisten – Tenor und Bass – bedient. Dafür wiederum werden die Jesus-Worte zum Teil von der kompletten Männerriege der vierstimmigen Chorbesetzung intoniert. Zentrale Angelpunkte sind die mehrstrophigen Choräle, die mal im vierstimmigen Satz, zuweilen im Unisono über dem „Orgel-Orchester“ und auch mal a cappella erscheinen – und denen zuweilen ein hymnischer Charakter zu eigen ist. Irgendwie „very british“.

Organist Simon Graeber souverän

Stainers musikalische Sprache ist kraftvoll, eingängig und sanglich. Und sicherlich ist sie für halbwegs versierte Chöre in der Umsetzung ein wahres fest. Die Orgel, musikalische Impulsgeberin, setzt Stainer geschickt als Multifunktionsträgerin ein, lässt sie als psychologisches Fundament Erzählkulisse sowie Takt- und Stimmungsgeber sein. Der aus Kaiserslautern stammende Frankfurter Kirchenmusiker Simon Graeber verwaltete diesen essenziellen und vielschichtigen Part äußerst verlässlich und einfühlend. Eingangs hatte er schon mit „Introduktion und Fughetta“ von John Stainer eindrucksvoll in dessen klanglichen Kosmos eingeführt.

Bezirkskantor Dominik Hambel hatte seinen mit 23 Stimmen solide besetzten Kammerchor „Kleine Cantorey Bad Dürkheim“ ganz fabelhaft vorbereitet. Man spürte die Sicherheit hinsichtlich des gut abgesetzten Notentextes und vor allem ein Höchstmaß an lustvollen Musizier-Engagements in jedem Moment.

Chor mit prachtvollem Kathedralklang

Das Chorensemble intonierte sauber, Einsätze und Absprachen ereigneten sich präzise und unaufgeregt. Auch die dynamische Gestaltung, das sorgsam aufgefächerte Glissando zwischen behutsamem Piano und prachtvollem Kathedralklang war akribisch durchgestylt.

Besonders eindrücklich zeigte sich das in den wenigen A-cappella-Passagen, beispielsweise dem Schlüsselsatz im Zentrum: „God, so loved the World“ (Also hat Gott die Welt geliebt). Ein Sonderlob verdient hat das mit lediglich drei Stimmen besetzte Tenorregister, das ganz markant und selbstbewusst mitmischte. Wie überhaupt der Gesamtklang der Chorgemeinschaft durchweg ein Ohrenschmeichler war. Auch die drei Soliloquenten – Sebastian Schipplick, Renko Anicker und Alexander von Massow – zelebrierten ihre kleinen Passagen tadellos.

Junger Bariton überzeugt, Tenor mit Schwächen

Zwei recht junge Protagonisten hatte Hambel für die beiden Solo-Parts gewonnen, beide (Kirchen-)Musik-Studenten mit Gesangsausbildung an der Frankfurter Musikhochschule. Während der 2002 geborene Bariton Emanuel Hecker mit nobler Stimmgebung, sauberem Sprachduktus und sorgsamer Gestaltung prunkte, konnte der Tenor Emanuel Hecker nicht ganz überzeugen.

Zwar war auch Hecker nachdrücklich um den Einsatz agogischer Mittel wie Dynamik und Artikulation bemüht. Der höhere Diskantbereich freilich ließ sich offenbar nur im Forte-Einsatz stemmen, die Stimme wurde dann seltsam flach, verkrampft, was auch die Intonation an wenigen Stellen trübte. Mankos, die sich gewiss mit solider Gesangstechnik in der Zukunft verbessern lassen.

Insgesamt freilich war dies ein eindrucksvolles Konzert in der Schlosskirche und der anhaltende Beifall am Ende hochverdient.