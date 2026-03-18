Bezirkskantor Dominik Hambel kennt das in Deutschland noch wenig bekannte Werk bereits gut.

Mit dem Oratorium „Crucifixion“ von John Stainer, einem englischen Komponisten der viktorianischen Epoche, macht Bezirkskantor Dominik Hambel am Sonntag mit einem hier weitgehend unbekannten, in seiner britischen Heimat indes bis heute hochpopulären Werk bekannt – für seinen Kammerchor „Kleine Cantorey“ eine perfekte Aufgabe.

Fast auf den Tag genau zum 125. Todestag des Komponisten John Stainer wird Bezirkskantor Dominik Hambel am 22. März am Pult seines Kammerchors „Kleine Cantorey“ in der Bad Dürkheimer Schlosskirche den Auftakt geben zum Passionsoratorium „The Crucifixion“. Dessen Schöpfer, geboren am 6. Juni 1840 in Southwark bei London, gestorben am 31. März 1901 in Verona und hierzulande weitgehend unbekannt, zählt in seiner britischen Heimat bis heute zu den Leuchttürmen der Kirchenmusik, zumal als Angehöriger einer mehr als epochalen Spanne zwischen Händel und Britten, in der wenig musikalischer Input aus der Insel aufs europäische Festland schwappte.

Verletzlich und in seiner Verzweiflung hochemotional

Dominik Hambel hat dem Werk während seiner Zeit als Frankfurter Regionalkantor schon einmal erfolgreich den roten Teppich ausgelegt. Und hat es jetzt mit seinem Kammerchor erneut einstudiert, der, wie er sagt, mit qualitätvoller A-Cappella-Literatur gerade „wunderbar im Wachsen“ sei. Zwei männliche Solisten sieht das Werk vor, Tenor und Bass, und die Orgel ersetzt das bei Oratorien gewohnte Orchester.

Auch sonst entfernt sich Stainers gut einstündiges Werk von gängigen Mustern der Passionserzählung. Der Untertitel lautet sinngemäß „Betrachtung des ehrwürdigen Leidens unseres heiligen Erlösers“. Der Plot verknüpft Passagen aus den vier Evangelien nach der King James Bibel mit freien Texten des anglikanischen Pfarrers William John Sparrow Simpson. An markanten Punkten der Leidesweg-Strecke hält das Geschehen, setzt dabei seine ganz eigenen Akzente. So beginnt die Erzählung mit der Szene im Garten Gethsemane, der Mahnung „Wachet und betet“, aber vor allem auch der Schilderung von Verzweiflung und Schmerz. Stainers Jesus ist vielleicht dem der Bach’schen „Matthäuspassion“ am ähnlichsten – verletzlich und in seiner Verzweiflung hochemotional.

Die spirituelle Quintessenz des Geschehens

Integriert in seine Darstellung hat Stainer auch die „Sieben letzten Worte“ des Gekreuzigten. Ein Chorsatz im Zentrum der Komposition markiert den denkwürdige Angelpunkt: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingebornen Sohn gab“ – sozusagen die spirituelle Quintessenz des Geschehens. Auch bei Stainer sind die deutenden, hinterfragenden Passagen in Choralsätze gekleidet, die – oft mehrere Strophen lang – zu Ausgestaltung durch unterschiedliche Besetzungen einladen.

Bis heute zählt John Stainer in Großbritannien zu den hochverehrten und dauergespielten Tondichtern. Zu Lebzeiten unterrichtete er unter anderem in Oxford, war Organist an der Londoner St. Paul’s Cathedral und machte sich einen Namen als erster englischer Erforscher auf dem Gebiet der Alten Musik. Er belebte in England die Kultur weihnachtlicher Gesänge neu und fügte dem Kanon eine Fülle neuer Choräle hinzu, die bis heute zu den beliebtesten geistlichen Liedern der anglikanischen Kirche zählen. Als Pädagoge für angehende Chorleiter und Organisten genoss er einen exzellenten Ruf. 1888 wurde er in den Ritterstand erhoben.

Dominik Hambel bevorzugt den englischen Originaltext

Stainers Oratorium „The Crucifixion“ wird bis zum heutigen Tag alljährlich zur Passionszeit in der St. Marylebone Parish Church im gleichnamigen Londoner Innenstadtteil und darüber hinaus in ganz England aufgeführt. Lange hierzulande völlig unbekannt, erlebe das Werk seit kurzer Zeit auch im deutschsprachigen Raum eine Art Erweckung, so Dominik Hambel. „Seit es in Übersetzung vorliegt, schätzen es viele Ensembles seiner wunderbaren Sanglichkeit wegen, gerade auch der Chorpassagen, die mit einigen Besonderheiten aufwarten“, erläutert der junge Bezirkskantor.

Er selbst hält die Übersetzungen für wenig geglückt und präsentiert das Opus lieber im englischen Originaltext. Ihn faszinieren vor allem die teils unorthodoxen Gestaltungsmittel. So tritt Jesus nicht allein in der Verkörperung durch den Bariton-Solisten auf, sondern teilweise werden seine Quintessenzen noch einmal im Tutti des Männerchors repetiert, mithin vertieft. Die Solistenparts übernehmen beim Konzert in Bad Dürkheim der Tenor Sebastian Munsch, der Bariton Emanuel Hecker sowie Simon Graeber an der Orgel.

Termin

John Stainers Passionskonzert „The Crucifixion“ erklingt am Sonntag, 22. März, ab 17 Uhr in der Schlosskirche Bad Dürkheim. Karten (15/10 Euro) in Bad Dürkheim beim Musikhaus Haass (06322 2780) oder über das protestantische Dekanat (06322 2375).

