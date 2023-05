Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Betrieb Hörauf in Mußbach ist ein wichtiger Anlaufpunkt für alle Oldtimer-Fans. Doch jetzt zieht sich Manfred Hörauf nach über 50 Jahren zurück. Wichtig für seine Kunden: Es gibt einen Nachfolger – und der kennt sich auch mit Fahrzeug-Klassikern aus.

Ein Generationen- und Inhaberwechsel vollzieht sich zum 1. April in der Kraftfahrzeugwerkstatt Hörauf An der Eselshaut 9 in Mußbach: Inhaber Manfred Hörauf übergibt