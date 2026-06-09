In ihrer Partyreihe „Kelterbeats“ veranstaltet die Weinbiet Manufaktur (An der Eselshaut 32) eine besondere Veranstaltung.

Am Freitag, 26. Juni, startet an deren Kelterhaus um 19 Uhr die „Just White Party“ – und wie es der Name schon verrät, gilt an diesem Abend ein besonderer Dresscode. Die Gäste sollten sich ganz in Weiß kleiden, „ob sommerlich-elegant oder lässig-modern“, heißt es von Seiten der Veranstalter. Unter dem Motto „Peace, Love & Electronic Music“ soll laut Ankündigung der Auftritt des Künstlers DIDI mit „TheDJBus“ für den Höhepunkt des Abends sorgen. Mit seinem „kultigen Bulli“ und elektronischen Klängen werde er gute Stimmung verbreiten. Neben den verschiedenen Weinen der Weinbiet Manufaktur können die Besucherinnen und Besucher Pinsas von „Pinsa Porta Via“ genießen. Um Mitternacht endet die „Just White Party“. Tickets im Vorverkauf sind bis zum Tag der Veranstaltung direkt in der Vinothek oder im Online-Shop der Weinbiet Manufaktur unter shop.weinbiet.de erhältlich.