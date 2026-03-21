Die Frauen der TSG Haßloch machen das Foyer im Sportzentrum nach dem Spiel gegen die Südpfalz-Tigerinnen zur Partyzone. Und überraschen ihre Trainer.

Die Tribüne im TSG-Sportzentrum ist an diesem Abend proppenvoll. Die Zuschauer sind schon vor Beginn des Pfalzderbys in der Frauen-Handball-Regionalliga zwischen Gastgeber und Spitzenreiter TSG Haßloch sowie den Südpfalz-Tigerinnen erwartungsvoll in Feierlaune. Zwei Minuten vor dem Abpfiff stehen schließlich alle und feiern lautstark das Gastgeberteam. Die TSG-Spielerinnen, die gerade nicht auf dem Feld sind, stehen ebenfalls, hüpfen lachend auf ihrer Auswechselbank auf und ab.

Am Samstag gegen Budenheim

In einer einseitigen Partie besiegt Haßloch die vor dem Anpfiff noch abstiegsbedrohten Tigerinnen mit Tempospiel und einer überaus aufmerksamen Abwehr mit 33:18 (18:9). Damit hat sich die TSG vor ihrem letzten Rundenspiel am kommenden Samstag (18.30 Uhr, Pfalzhalle, TSG gegen die SF Budenheim) nicht nur die Meisterschaft gesichert, sondern ebenso die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Dritten Liga. „Es ist nur der erste Schritt“, gibt Trainer Marc-Robin Eisel zu bedenken, dass die Saison noch lange nicht vorbei ist und der härteste Teil vermutlich erst noch folgt. „Aber für den Moment ist es trotzdem schön“, gesteht er schmunzelnd und schaut den Spielerinnen zu, die sich in der Halle gerade goldene Papierkronen aufsetzen und Meister-T-Shirts anziehen.

Die Haßlocherinnen bedanken sich bei ihren Fans für deren lautstarke Unterstützung. Foto: Sabine Dean

Erfolg auch für Südpfalz-Tiger

Trotz der klaren Niederlage haben die Südpfälzerinnen ebenfalls Grund zur Freude: Weil am Samstagabend der HC Koblenz sein Spiel beim Tabellenzweiten HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler verloren hat, steigen die Tigerinnen nicht ab. „Da hätten sie ja auch feiern können“, stellt TSG-Coach Benedikt Hettich lachend fest.

Die Tigerinnen geben trotz eines schnell immer größer werdenden Rückstandes nie auf. „Wir haben unser Spiel 60 Minuten durchgezogen, haben immer weitergemacht“, zeigt sich Tigertrainer Christian Hörner stolz auf sein Team. Es habe auch niemand auf der Ersatzbank während der Partie in Haßloch den Liveticker zur Begegnung Marpingen gegen Koblenz verfolgt. Zur Spielerin des Tages wählen die Südpfälzerinnen Celine Bauchhenß, die drei Tore wirft.

Tempospiel und reaktionsschnelle Torfrau

Die TSG Haßloch besticht aus einer offensiven 5-1-Abwehr heraus mit Tempospiel und mit einer reaktionsschnellen Medina Martinovic zwischen den Pfosten. Sie pariert Würfe aus dem Rückraum von Larissa Alfs (8., 13., 14., 20.) ebenso wie von Rechtsaußen Milena Faath (9.). Währenddessen kontert Linksaußen Katharina Gerdon nach Pass von Ina Bühl zum 8:3 (11.). Sehenswert die schnellen wie kurzen Pässe von Lucie Krein zu Ina Bühl, die schließlich Kreisläuferin Lydia Bachtler bedient: 4:1 (5.).

Ist es zu Beginn der Partie Maike Fetzner, die in den ersten zehn Minuten viermal trifft, ist es anschließend Maike Freitag, die sich im Rückraum als Torschützin oder Passgeberin an den Kreis in Szene setzt. „Maike Freitag hat sich unheimlich entwickelt“, lobt sie Benedikt Hettich. „Sie kriegt wieder Selbstvertrauen.“ Freitag, die mit sechs Treffern beste TSG-Torschützin ist, verrät nach dem Schlusspfiff lachend: „Ich wollte unbedingt.“ Ihre Fehler habe sie „direkt wieder gutgemacht“. Zur Spielerin des Tages wählen die Haßlocherinnen derweil Rechtsaußen Lourdes Joao, die fünf Tore zum Erfolg beisteuert.

Viele Fehler

Obwohl der Sieg hoch ausfällt, läuft nicht immer alles gut im TSG-Team. Viele vergebene Würfe, Pass- oder Fangfehler gibt es von Beginn an. Vor allem aber in der zweiten Hälfte. „Zum Schluss ging es nur noch darum, wann endlich die Zeit rum ist“, erklärt Benedikt Hettich die mangelnde Konzentration. „So lange wir die Fehler noch rechtzeitig abstellen können, ist alles o. k.“, ergänzt Eisel.

Mit Vereinsbär und goldenen Kronen: Die TSG-Frauen feiern die Regionalliga-Meisterschaft. Foto: Sabine Dean

Maike Freitag trägt wie alle ihre Teamkolleginnen noch lange nach der Partie die Papierkrone. „Ina hat uns nichts gesagt“, erzählt sie, dass Kronen und Meistershirts für die Spielerinnen einen Überraschung gewesen seien. „Wir wussten nur, wenn wir gewinnen, ist draußen im Foyer was los.“ Ina Bühl sei „auf einmal mit Kartons in die Halle gekommen“.

Meistershirts rechtzeitig fertig

Kapitänin Ina Bühl indes gibt preis, dass die Shirts erst am Freitagabend fertig geworden seien. Mit dem beauftragten Sportgeschäft sei sie ständig per Whatsapp in Kontakt gewesen, ob denn die Shirts schon zum Heimspiel gegen die Südpfalztiger fertig würden. Sie wurden es. „Ich war schon in einigen Vereinen“, sagt Maike Freitag. Aber der Zusammenhalt im Team und die Fankultur in Haßloch seien einzigartig, schwärmt sie.

Marc-Robin Eisel blickt bereits nach vorne. Er will unbedingt auch das letzte Rundenspiel am Samstag gewinnen: „Laut einer Information wären wir die erste Mannschaft in der Ober- beziehungsweise Regionalliga Südwest, die ungeschlagen Meister würde ...“

Zeitplan der TSG-Frauen

„Nächste Woche trainieren wir ganz normal weiter“, verrät Marvin Gerdon, Sportlicher Leiter der TSG-Frauen, den Zeitplan. Nach der Partie gegen die SF Budenheim habe die Mannschaft dann eine Woche Pause. Anschließend folgten drei Wochen Vorbereitung auf das erste Aufstiegsspiel. Die Gegner in der Relegation stünden noch nicht fest. Am 25. April, 9. Mai (nicht am 19. Mai, wie irrtümlich geschrieben) und 30. Mai haben die Haßlocherinnen in jedem Fall Heimrecht.

Sicher ist übrigens auch, dass das TSG-Trainerteam zusammenbleibt, erzählt Marvin Gerdon. Außer Eisel und Hettich gehört noch Torwarttrainer Bruno Spieß dazu.

Überraschung für die Trainer

Apropos Trainer: Auch für sie hat die Mannschaft eine Überraschung parat. Nach dem üblichen Trainertalk im TSG-Foyer greift Ina Bühl zum Mikrofon. „Wir wollen die Trainer sehen“, rufen laut ihre Teamkolleginnen. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir solch ein tolles Trainerteam haben, das uns mit modernem Handball so weit gebracht hat“, lobt Bühl die Coaches. „Ich würde sagen, die Party ist eröffnet und wir stoßen an ...“ Und schon eilen ihre Teamkolleginnen mit geöffneten Sektflaschen herbei, die sie über den Trainerköpfen leeren.