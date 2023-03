Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor vier Jahrzehnten hat eine Neustadter Idee zuerst die englische Partnerstadt Lincoln und dann ganz Großbritannien erobert. Dafür sind die Freunde noch immer dankbar. Beileibe nicht nur wegen des Glühweins.

Dieter Ohnesorge, Alt-OB von Neustadt, bringt es auf den Punkt: „Die Idee wurde in Neustadt geboren – und dann in Lincoln umgesetzt.“ 40 Jahre ist das her, genau gesagt, 41, denn es