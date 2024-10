Im September ist die Gabelsbergerstraße zur Parkverbotszone geworden. Falschparker wurden auf diesen Umstand zunächst nur hingewiesen. Seit 12. September ist die Verbotszone „scharfgestellt“, es werden Verwarnungen verteilt. Wie die Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, wurden seither bis zum Stichtag 2. Oktober 114 Verwarnungen ausgestellt. In der Regel kostet der Parkverstoß 25 Euro, wer länger als eine Stunde in der Verbotszone steht, muss mit einem höheren Verwarngeld rechnen. Die Stadt kündigt an, die Straße in nächster Zeit weiter gezielt zu bestreifen.