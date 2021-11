Gleich zwei Fälle von Unfallflucht haben sich am Freitag und Samstag in Neustadt ereignet. In einem Fall konnte die Polizei dank eines Zeugen den Unfallverursacher ausfindig machen.

Ein noch unbekannter Autofahrer fuhr mit seinem kleinen, schwarzen Auto am Freitag gegen 14.45 Uhr in der Schlachthofstraße beim rückwärts Ausfahren von einem Firmengelände gegen den am Straßenrand geparkten Wagen einer 33-Jährigen Neustadterin. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 06321 854-0.

Einem Passanten ist es zu verdanken, dass die Polizei den Verursacher eines Schadens am Auto eines 59-Jährigen ermitteln konnte. Er hatte sich das Kennzeichen eines 25-Jährigen gemerkt, der am Samstag gegen 21.20 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Adolf-Kolping-Straße beim rückwärts Ausparken gegen ein dahinter geparktes Auto stieß. Dabei entstand ein Schaden am geparkten Fahrzeug in dreistelliger Höhe. Der Verursacher machte sich auf und davon. Der Passant, der den Vorfall beobachtet hatte, informierte den Geschädigten bei dessen Rückkehr. Den 25-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.