Beim Ausparken hat ein unbekannter Fahrer am Samstag zwischen 14 und 15 Uhr auf dem Parkplatz des Mix-Markts am Bayerplatz mit seinem Auto einen Volkswagen touchiert und ist weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizeibericht könnte das gesuchte Fahrzeug blau lackiert sein. Am VW entstand demnach ein leichter Sachschaden. Hinweise auf den Unfallfahrer an die Polizei unter Telefon 06321-8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.