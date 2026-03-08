Ein seit Wochen auf dem Parkplatz Ordenswald abgestellter Volvo beschäftigt die Neustadter. Was die Stadt zu dem Fall sagt.

Der Parkplatz Ordenswald ist ein wichtiger Ausgangspunkt für viele Spaziergänger. Auch Radfahrer kommen dort oft vorbei. Daher verwundert es erst einmal nicht, dass in Neustadt-Gruppen auf Facebook immer mal wieder über Vorkommnisse dort diskutiert wird. Aktuell wird häufig ein Auto genannt. Es handelt sich um einen Volvo, der schon seit Wochen dort abgestellt ist. Der nicht gerade aus der untersten Preisklasse stammende Wagen hat kein NW-Kennzeichen, sondern stammt aus dem Saarland. Die Bürger fragen sich immer wieder, wer das Auto dort abgestellt hat und warum es dort wochenlang stehenbleiben darf. Es gab auch schon Meldungen bei Polizei und Stadt – jedoch ohne Ergebnis, was die Neustadter ebenfalls stört.

Auf Anfrage erklärt die Stadtverwaltung zu diesem Thema: „Die Verkehrsüberwachung hat das Fahrzeug im Dezember und im Januar gemeldet bekommen. Wie bei allen Hinweisen dieser Art hat die Verkehrsüberwachung über die Polizei sowohl im Dezember und Januar sowie auch aktuell wieder überprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen oder generell zur Fahndung ausgeschrieben wurde.“ Das sei wichtig, erläutert die Stadt ,da ein Fahrzeug auch dann zur Fahndung ausgeschrieben werde, sollte dessen Halter als vermisst gemeldet werden. Laut Stadt waren alle Abfragen bisher negativ. Obwohl sich Bürger über die Situation wunderten oder sogar befürchteten, dass dort etwas nicht stimme, könne die Stadt nichts tun: „Da das Fahrzeug ordnungsgemäß angemeldet und nicht verkehrswidrig abgestellt ist, besteht weder ein Grund noch eine Ermächtigungsgrundlage, weitere Maßnahmen einzuleiten“.