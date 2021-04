Eckart Lube, Grünen-Ortsbeiratsmitglied in Diedesfeld, weist im Bauausschuss aufgekommene Kritik zurück. Hintergrund ist die Debatte um den von der Verwaltung am nördlichen Ortseingang von Diedesfeld geplanten Parkplatz mit 24 Stellplätzen, der im Ortsbeirat mit der knappen Mehrheit von FWG und Grünen abgelehnt worden ist. Im Bauausschuss und insbesondere aus Hambach war Kritik laut geworden, da der Parkplatz bisher immer gewünscht gewesen sei. Lube betont nun, dass der Ortsbeirat seine Meinung nicht geändert habe: „Vielmehr hat sich die Zusammensetzung mit der letzten Ortsbeiratswahl merklich geändert.“ Die Grünen seien nun als vierte Partei im Gremium vertreten, und die Fraktionen hätten sich verjüngt. „Die alten Mehrheiten bestehen nicht mehr“, so Lube. Man könne also nicht von einem „plötzlichen Sinneswandel in Diedesfeld“ sprechen. Vielmehr handele es sich um „gelebte Demokratie“, und man müsse nun den Blick auf die Zukunft richten.