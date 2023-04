Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Klimaaktion Neustadt hat sich am Samstag am Parking-Day beteiligt. An drei Stellen in der Stadt waren dafür einige Parkflächen gesperrt. Auf dem Krasemann-Parkplatz konnten Interessierte stattdessen erfahren, was sie für den Klimaschutz und ihre eigene Gesundheit tun können.

Ein großes Solarmodul steht mitten in der Infostation von Wolfgang Müller. Aber es ist kein gewöhnliches Solarmodul. Müller ist Geschäftsführer des Solar-Info-Zentrums