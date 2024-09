Wie eine lebenswerte Innenstadt aussehen könnte, will ein Bündnis an diesem Samstag in der Landschreibereistraße demonstrieren und dabei Parkplätze anders nutzen. Bei Modehändler Jochen Stahler löst die Aktion Zorn aus. Auch mit den Plänen fürs Weinlesefest hadert er.

Schon am Freitag kündeten die Parkverbotsschilder in der Landschreibereistraße von dem, was an diesem Samstag geplant ist: der Park(ing) Day, ein Aktionstag, der seit 2005