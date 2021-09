Die Klimaaktion macht mit beim Parking Day: Am Samstag bieten die Mitglieder auf einigen Plätzen, die sonst zum Abstellen von Autos genutzt werden, zwischen 10 und 14 Uhr Aktionen an. Laut der Klimaaktion werden Interessierte auf dem Krasemann-Pakplatz in der Friedrichstraße über Energie, Solartechnik und vollwertige Ernährung informiert. Auf der Festwiese, Nähe Café Winzig, gibt es Boule und Buletten. Und in der Schütt, Nähe Hauptstraße das Café Schach.