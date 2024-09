„Lebenswerte Innenstadt – mehr Raum für Menschen“. Unter diesem Motto veranstaltet ein Bündnis verschiedener Gruppen und Unternehmen aus Neustadt den Park(ing) Day am Samstag von 10 bis 14 Uhr in der Landschreibereistraße zwischen Marstall und Hauptstraße.

Der Park(ing) Day ist ein seit 2005 jährlich stattfindender internationaler Aktionstag zur (Wieder-)Belebung von Innenstädten. Durch die zeitweise Umgestaltung von öffentlichen Parkplätzen in Lebensraum wird erlebbar, welche Nutzungen alternativ möglich wären. Ziel der Aktion ist zu zeigen, wie die Aufenthaltsqualität für die Menschen in der Stadt verbessert werden kann, im Sinne einer nachhaltigen und lebenswerteren Innenstadt. In Neustadt gestalten Klimaaktion, ADFC, BUND, DGB, EJN, Unverpacktladen Foi, der Nabu sowie die Fahrradläden Trimpe und In Velo Veritas die Parkflächen und Teile der Landschreibereistraße neu. Es gibt dann „gemütlich eingerichtete Parkplätze für konsumfreien Aufenthalt, zum Ausruhen, für Begegnungen und Gespräche“. Außerdem sind verschiedene Aktivitäten wie einen Fahrradcheck und Informationen geplant. Zudem gibt es Musik und Waffeln.