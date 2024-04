Das Parkhaus Hetzelgalerie ist vom heutigen Montag, 8. April, bis voraussichtlich Samstag, 13. April, wegen Bauarbeiten an der Brandmeldeanlage teilweise gesperrt. Darüber informiert die Park Service Hüfner GmbH & Co. KG im Namen der Versicherungskammer Bayer als Eigentümerin der Hetzelgalerie. Demnach stehen während der Bauarbeiten nur die Hälfte der Stellplätze im Untergeschoss 1 für Kurzparker-Kunden zur Verfügung. Es wird empfohlen, auf das nahe Parkhaus Klemmhof auszuweichen. Dorthin wurden auch Dauerparkplätze für die Dauer der Arbeiten verlegt, wie Park Service Hüfner auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt. In der kommenden Woche soll wieder wie gewohnt geparkt werden können.