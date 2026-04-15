Eine Initiative für Parkgebühren in allen Straßen Lambrechts hatte es schon einmal gegeben, seitdem ist aber nichts passiert. Jetzt nimmt der Rat einen neuen Anlauf.

Die Einführung von Parkgebühren in allen Straßen von Lambrecht hatten FWG, SPD, SWG und BSW im Juli vergangenen Jahres in einem gemeinsamen Antrag im Stadtrat gefordert. Eine Entscheidung war nicht getroffen worden. Nun stellten die politischen Gruppierungen in einer Ratssitzung einen modifizierten Antrag.

Im vergangenen Jahr war keine Entscheidung getroffen worden, weil die Mehrheit der Ratsmitglieder erst weitere Informationen wollte. Der Antrag hatte die Forderung enthalten, dass Anwohner-Parkausweise eingeführt werden sollen. FWG-Fraktionsvorsitzende Christine Klein will inzwischen erfahren haben, dass Anwohner-Parkausweise nur eingeführt werden dürfen, wenn zuvor eine Parkraumuntersuchung vorgenommen und ein Parkraumkonzept erstellt werde. Die Verbandsgemeindeverwaltung sei dazu nicht in der Lage, deshalb müssten externe Experten beauftragt werden, so Klein. Nach ihren Informationen werde das 20.000 bis 30.000 Euro kosten. Da dieser Betrag derzeit nicht zur Verfügung stehe, solle auf die Einführung von Anwohner-Parkausweisen erst einmal verzichtet werden.

Nur mit Karte zahlen?

Nicht verzichtet werden solle auf Parkgebühren, betonte Klein. Solange keine Anwohner-Parkausweise möglich sind, solle der bewirtschaftete Parkraum begrenzt werden: auf den Friedrich-Ebert-Platz, den Herzog-Otto-Platz, den Parkplatz zwischen Stadtcafé und Floristik pur, den Parkplatz Grevenhausener Straße/Hauptstraße und den Parkplatz Färberstraße.

Nach Angaben von Christine Klein müssten drei Parkautomaten installiert werden, von denen jeder etwa 7000 Euro koste. Es sollten Automaten sein, an denen man ausschließlich mit Karte zahlen kann, so Klein.

Mehrere Ratsmitglieder äußerten andere Vorstellungen. Unter anderem wurde gefordert, dass Münzgeld zur Zahlung der Parkgebühren verwendet werden kann. Mit den von Klein genannten Plätzen waren nicht alle einverstanden. Und schließlich gab es unterschiedliche Vorstellungen dazu, ob Dauerparkausweise und/oder Tagestickets eingeführt werden sollen. Fragen gab es auch zur Höhe der Einnahmen durch Parkgebühren. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass das Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung nur selten kontrollieren würde.

Für eine Entscheidung seien mehr Informationen erforderlich, sagte Bürgermeister Andreas Ohler (CDU). Die Mehrheit der Ratsmitglieder stimmte schließlich dafür, dass der Antrag zur Beratung in den Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats verwiesen werden soll.