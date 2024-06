Am Wochenende, 15. und 16. Juni, findet das traditionelle Park- und Gesangsfest mit Chören aus der Region im Park des Weinguts Mattern in Haardt im Mandelring 38 statt. Beginn ist am Samstag um 18 Uhr, am Sonntag findet um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt. Nachmittags werden Mitglieder für 25 und 40 Jahre Mitgliedschaft im Chorverband geehrt und für 25 und 70 Jahre Mitgliedschaft im MGV Haardt. Danach geht es weiter mit dem Freundschaftssingen. Der Eintritt ist frei. Der Veranstalter, der MGV Haardt/Frohsinn, hat auch für Speisen und Getränke gesorgt.