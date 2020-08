Was macht eigentlich der Park der Villa Böhm? Die Arbeiten, die dem denkmalgeschützten Gelände rund um das Neustadter Stadtmuseum neuen Glanz verleihen sollen, sollten ursprünglich einmal bis Ende Mai abgeschlossen sein. Doch dann trudelte bei der Stadt plötzlich die Förderzusage des Landes für den Bau einer barrierefreien WC-Anlage in der Nordwestecke des Parks ein, was die Möglichkeit mit sich brachte, auch gleich noch die dafür nötigen Versorgungsleitungen miteinzubauen. Dies ist nach Auskunft der Grünflächenabteilung der Grund, warum sich alles verzögert. Doch jetzt sollen die Arbeiten voraussichtlich in circa acht Wochen abgeschlossen werden. Ob das klappt? Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, fehlt nämlich noch einiges: 1465 Quadratmeter Tragschicht für die Wege sowie natürlich ebenso viel Asphalt oben drauf, 210 Meter Stahlbänder als Einfassung, eine Böschung und Stufen für das Belvedere in der Südostecke, das Pflaster am Südtor, Erdnachschub für die Flächen lneben dem Weg und eben die Gräben und Leitungen für die besagte Toilettenanlage. Und ausgesät und angepflanzt werden muss dann ja auch noch ein bisschen.