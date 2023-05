Die Park-and-Ride-Anlage auf der Südseite des Haßlocher Bahnhofs wird erweitert: 23 zusätzliche Parkplätze sollen voraussichtlich ab Anfang Juli zur Verfügung stehen. Am Montag haben die Bauarbeiten begonnen.

1996 war die Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof eingerichtet worden. Zuletzt war sie 2018 erweitert worden. Damals wurden auf der Nordseite 42 zusätzliche Stellplätze geschaffen, auf der Südseite sind 52 Parkplätze hinzugekommen.

Nachdem die Gemeindeverwaltung im Erweiterungsgebiet liegende private Flächen erwerben konnte, hatte der Bau-, Verkehr- und Entwicklungsausschuss im März 2021 den Lückenschluss beschlossen. Zwölf Firmen hatten Angebote abgegeben. Den Auftrag für die Erweiterung der Park-and-Ride-Anlage erhielt die Firma Schön und Sohn aus Speyer.

Zwei Monate Bauzeit

Am Montag, 8. Mai, haben die Arbeiten begonnen. Es wird mit einer knapp zweimonatigen Bauzeit gerechnet. Bevor voraussichtlich ab Anfang Juli ein größeres Angebot an Parkplätzen zur Verfügung steht, müssen Autofahrer zunächst Einschränkungen hinsichtlich der verfügbaren Parkplätze in Kauf nehmen. Nach Angaben der Verwaltung ist es notwendig, für die Bauarbeiten einen Teil der bereits bestehenden Parkflächen zu sperren, da diese als Durchfahrt zur Baustelle freigehalten werden müssen und zum Teil als Materiallager genutzt werden.

Die Arbeiten haben ein Auftragsvolumen von rund 117.000 Euro. Die förderfähigen Kosten werden zu 85 Prozent vom Landesbetrieb Mobilität getragen.

Mit der jetzigen Erweiterungsmaßnahme wird die Anzahl der Parkplätze auf der Südseite des Bahnhofs auf 148 steigen. Die Kurzzeitparkplätze am Zugang zum Gleis und an der Bushaltestelle sind dabei mit eingerechnet.