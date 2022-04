In diesem Jahr feiert Maike Mutschler gleich zwei Jubiläen: 50 Jahre Schütt Parfümerie und davon fünf Jahre unter ihrer Leitung. Gegründet wurde die Schütt Parfümerie von Ingelott Till, die in der Schütt 20 erstmalig Kosmetik und Parfüms verkaufte.

Bis 2004 leitete Annetrude Herbig die Parfümerie, nun schon an der heute bekannten Adresse Schütt 18 – nur ein Haus nebenan. Das markante Eckhaus aus den 1920er-Jahren ist bis heute Heimat der Parfümerie. Darja Mutschler, die mittlerweile seit 46 Jahren als Kosmetikerin in Neustadt arbeitet, übernahm den Laden und gab 2017 den Staffelstab an ihre Tochter Maike weiter.

Mutter-Tochter-Gespann

Mutter Darja steht Tochter Maike noch immer zur Seite. Die Stammkunden – manche von ihnen haben Maike schon als Kind kennengelernt – halten den beiden Mutschler-Damen und ihrem Kosmetik-Handwerk die Treue. Maike „assistierte“ bereits als Dreijährige ihrer Mutter bei der Arbeit und cremte Hände ein. Es war immer Maike Mutschlers Traum, einmal ein eigenes Studio zu leiten. Nach der Schule absolvierte sie eine duale Ausbildung zur Kosmetikerin, die sie 2008 mit der Gesellenprüfung als Beste abschloss. Sie zählte zudem zu den vier besten Kosmetikerinnen Deutschlands und erhielt eine Begabtenförderung.

In Berlin ließ sie sich an einer Schule mit internationalem Renommee zum Make-up-Artist ausbilden, und sie ist Fachkauffrau für Handwerkswirtschaft. Regelmäßige Fortbildungen gehören zum Alltag, ebenso wie demnächst wieder mögliche Messebesuche. Dort hat sie vor, sich zu informieren, um ihr Sortiment, das nun auf nachhaltiger Naturkosmetik basiert, weiter auszubauen.

Individuell sind auch ihre selbst entworfenen Dekorationen in der Parfümerie und die zugehörigen Schaufenster, die sie selbst bemalt. Dass Maike Mutschler künstlerisch talentiert ist, bewies sie bereits auf den Bodypainting-Weltmeisterschaften, an denen sie schon mehrfach erfolgreich teilgenommen hat.