Als Motivator für alle Teilnehmer und Botschafter der Paralympics wird am Samstag der Sitzvolleyball-Nationalspieler Francis Tonleu zum inklusiven Sportabzeichentag des Leichtathletikverbandes Pfalz nach Haßloch kommen.

Der in Kamerun geborene 47-Jährige holte mit der deutschen Nationalmannschaft mehrere Medaillen bei Europameisterschaften und verpasste mit seinem Team nach Platz sechs in Tokyo in Paris nach einer Niederlage im kleinen Finale die angestrebte Bronzemedaille nur denkbar knapp.

Einem größeren Publikum wurde er während der Paralympics bekannt mit seinen emotionalen Aussagen und als Hauptdarsteller beim ARD-Rückblick der Paralympics. Als ein Höhepunkt seines Aufenthalts in Haßloch wird er gegen Mittag die Verlosung einer Reihe von Paralympic-Souvenirs unter allen Teilnehmern des Behinderten-Sportabzeichens vornehmen. Meldungen dafür sind unter Angabe von Geburtsdatum und der Art der Behinderung noch vor dem Samstag möglich per E-Mail unter arno.schade@online.de.