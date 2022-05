Auf dem Gelände der Papierfabrik Hoffmann & Engelmann in Neustadt hat es am Sonntagmorgen erneut gebrannt. Wegen eines Großfeuers dort musste am Freitagabend ein Veranstaltungssaal mit 180 Gästen evakuiert werden. Aufgrund der dicken Rauchwolken sollten die Bürger Fenster und Türen schließen. Die aufwendigen Löscharbeiten dauerten bis Samstagmorgen. Bereits am Samstagnachmittag musste die Feuerwehr wegen eines Schwelbrands erneut zum Fabrikgelände. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, haben Anwohner am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr abermals Rauchgeruch gemeldet. In der Halle auf dem Gelände, wo das Feuer am Freitag ausgebrochen war, hatte sich erneut Material entzündet. Bis 8 Uhr war alles gelöscht. Aufgrund der Größe des Schadens und der andauernden Schwelbrände hat die Neustadter Feuerwehr entschieden, das Fabrikgelände alle zwei Stunden zu kontrollieren.