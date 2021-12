Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) informiert über einen Fehler im Abfallkalender. „Die mit der Papiersammlung beauftragte Firma hat einen Fehler in ihrer Disposition gemacht. Dadurch verschieben sich die entsprechenden Abholtage für Papier – und Kartonage“, teilt der Eigenbetrieb mit.

Die Papiersammlung findet daher nicht wie im Abfallkalender ausgewiesen einen Tag früher statt, sondern die Müllfahrzeuge werden an den üblichen Abholungstagen unterwegs sein. Beispiel: Sollte eigentlich freitags die Altpapiersammlung sein, so wird sie auch in dieser Woche am Freitag, 31. Dezember, stattfinden und nicht wie im Abfallkalender vorgesehen am Donnerstag, teilt der Eigenbetrieb mit.