Noch gibt es freie Plätze beim zweitägigen Pantomime-Workshop für Kinder und Erwachsene ab sechs Jahren mit Michael Huet. Der Workshop findet am Samstag, 17. Juli, 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 18. Juli, 11 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Von-Hartmann-Straße 11 statt. Kosten: für Kinder 10 Euro, für Erwachsene 20 Euro, Verpflegung inbegriffen. Infos unter www.nw4you.de, Anmeldungen unter Telefon 06321/855-1622, oder -1517.