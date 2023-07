Das neu eröffnete Panorama Restaurant gehört sicher zu den Lokalen mit der schönsten Aussicht in der Region. Das ist aber nicht das einzige, womit die Inhaber punkten wollen.

Viele Jahre wurden die Räume des Restaurants im achten Stock des Panorama Hotels in der Mußbacher Landstraße 2 nur als Frühstückslokal genutzt. „Ich habe erst einmal alles komplett erneuern lassen“, berichtet Khalid Amani, der das Restaurant mit Unterstützung seiner Frau Rona führt. Die Technik und die Küchenausstattung sind ebenso neu wie der Fußboden und die Einrichtung des Restaurants. Auch Wände wurden versetzt, so dass der Frühstücksbereich jetzt größer ist und sich die Raumaufteilung des Restaurants geändert hat.

Wände, Boden und die Einrichtung sind in warmen Braun- und Beigetönen gehalten. „Es soll gemütlich sein und Wohlfühl-Atmosphäre haben“, sagt Khalid Amani. Von jedem Platz hat der Gast einen weiten Blick in Richtung Haardtgebirge, zum Hambacher Schloss und in die Rheinebene. „Abends sieht es besonders schön aus“, sagt Rona Amani, die in den vergangenen Jahren in Frankfurt und den USA gelebt hat. Auf der Terrasse hoch über Neustadt stehen derzeit 40 Sitzplätze zur Verfügung. Für kommendes Jahr plant Amani neue Terrassenmöbel anzuschaffen und die Anzahl der Außensitzplätze deutlich zu vergrößern.

Selbst designte Bar

Insgesamt gibt es in dem Restaurant etwa 120 Plätze in drei Räumen, die miteinander verbunden werden können. Etwa 20 der Plätze sind in einem Nebenzimmer. Zwischen diesem Nebenzimmer und dem Hauptraum des Restaurants ist ein weiterer Raum mit Sitzplätzen und einer großen Bar, „die ich selbst designt habe“, wie Khalid Amani nicht ohne Stolz erzählt. Generell seien Gäste im Panorama Restaurant auch willkommen, wenn sie nur etwas trinken oder nur eine Kleinigkeit essen möchten.

„Ich bin ein alter Gastronom aus Neustadt“, sagt Amani. Angefangen habe er 1990 als Barkeeper im damaligen In-Lokal Tiffany am Marktplatz. Bei der Gastronomen-Familie Haller, denen das Tiffany gehörte, habe er dann eine Ausbildung gemacht und 1995 das Tiffany übernommen, das er bis 2006 führte. Dann habe er Lokale in Mannheim und Heidelberg geführt und sei jetzt wieder nach Neustadt zurückgekommen.

Von klassisch bis exotisch

Überzeugen will Amani hier mit gutbürgerlicher Küche und ansprechendem Service. Cordon bleu von Kalb-, Schwein- oder Geflügelfleisch, Rumpsteaks und Pfälzer Spezialitäten stehen ebenso auf der Speisekarte des Panorama Restaurants wie Fisch, vegetarische Gerichte, eine Auswahl an Salaten, Vorspeisen und Desserts. Auch einige kleine kulinarische Ausflüge ins Exotische sind zu finden, etwa eine Auberginenpfanne orientalischer Art. Zusätzlich gibt es eine saisonal wechselnde Karte, derzeit mit Gerichten mit Pfifferlingen. Geplant seien Themenabende mit internationalen Gerichten. Auch Familienfeiern, Betriebsfeste und sonstige Feiern sind im Panorama Restaurant möglich. Dafür werden Menüs angeboten, so Amani. Er betont, dass er Lebensmittel, wie Fleisch, Gemüse, Salat, Eier, möglichst bei regionalen Anbietern kaufe.

Von 8.30 bis 11 Uhr gibt es im Panorama Restaurant ein Frühstücksbüfett, sonntags ist von 10.30 bis 14.30 Uhr Brunch. Für beides sei eine Reservierung erwünscht. Von 11.30 bis 14.30 Uhr gibt es zusätzlich zur Karte mehrere Mittagsgerichte. Abends ist ab 17.30 Uhr geöffnet.

Info

Panorama Restaurant im Panorama Hotel, Mußbacher Landstraße 2, Telefon: 06321 1879430, E-Mail: info@pr-restaurant.de, mehr Infos im Netz unter www.panorama-restaurant-nw.de.