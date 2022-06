An einem Pannen-Lkw, der am Ende der Autobahnabfahrt Deidesheim im Bereich des dortigen Wendeplatzes der Autobahnmeisterei abgestellt war, ist die Plane des Kofferaufbaus aufgeschlitzt worden. Außerdem wurde das Fenster der Beifahrertür eingeschlagen. Ob etwas gestohlen wurde, ist laut Polizei noch unklar, da der Fahrer des Kleinlasters nicht vor Ort gewesen sein. Wer Hinweise machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben, Telefon 06323-9550, in Verbindung zu setzen.