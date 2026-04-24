Aus Sicht der Stadtverwaltung ist sie nicht als Verliererin aus der Verhandlung um die ehemalige Papierfabrik im Schöntal hervorgegangen.

Bei der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht standen sich in der vergangenen Woche die WoKo Vermögensverwaltungs GmbH, der die ehemalige Papierfabrik Hoffmann & Engelmann gehört, und die Stadt gegenüber. Die WoKo GmbH klagte gegen die Stadt, weil diese die Baugenehmigung dreieinhalb Wochen nach der Erteilung widerrufen hatte. Das Gericht hielt den Widerruf auch für rechtswidrig, gab der Klägerin also Recht.

Allerdings ist die Verwaltung der Auffassung, dass das Verfahren für sie nicht so schlecht ausging, wie es sich in der RHEINPFALZ-Berichterstattung lese. Die in der Überschrift hervorgehobene Watsche „hat es aus unserer Sicht nicht gegeben“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Vor allem betont sie, dass die Verwaltung den Kläger aus ihrer Sicht nicht völlig ungerechtfertigt zur Rechenschaft gezogen habe.

Auf die Frage des Gerichts, warum die Stadt eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen und die erteilte Baugenehmigung widerrufen habe, sei nämlich von den Vertreterinnen der Stadt folgende Antwort gegeben worden: Die Eröffnung des Cafés Palmengarten in dem Gebäude sei bereits angekündigt gewesen, bevor das Brandschutzkonzept umgesetzt und eine Baugenehmigung überhaupt erteilt worden sei. Weiter heißt es von der Stadt: Nachdem gerade einmal drei Tage vor dem Eröffnungstermin des Cafés Palmengarten der bauleitende Architekt bestätigt habe, dass die Vorgaben erfüllt seien, habe man die – quasi „mit heißer Nadel gestrickte“ – Genehmigung erlassen und wegen der bevorstehenden Eröffnung persönlich zugestellt, „im Vertrauen auf die im letzten Moment vorgelegte Bestätigung des Architekten, der zu deren Ausstellung berechtigt gewesen“ sei. Am Eröffnungstag kam es dann zu einem Feuer auf dem Gelände. Die Stadt teilt mit, dass man nach dem Brand aufgrund der Beobachtungen der Feuerwehrleute habe feststellen müssen, dass „die betroffene Wand tatsächlich nicht als Brandwand ausgebildet war“. Nach Darstellung der Stadt hat der Geschäftsführer der Eigentümerin nach dem Brand weder zugesagt, vor einer Wiedereröffnung die Statik zu überprüfen, noch das in letzter Minute vorgelegte Brandschutzkonzept umzusetzen. Daher „hat man die Baugenehmigung, mit der in erster Linie die Nutzung durch einen gastronomischen Betrieb gestattet worden ist, vorsorglich widerrufen und zugleich die Nutzung der Räumlichkeiten untersagt“, schreibt die Stadt weiter.

Die Prozessvertreterin der Stadt habe im Prozess zudem erklärt, dass man aus heutiger Sicht uneingeschränkt die Auffassung des Gerichts teile, „dass es des Widerrufs der Baugenehmigung nicht bedurft hätte, weil die Nutzung der Örtlichkeit untersagt wurde“. Sie habe weiter erklärt, das habe man intern bereits besprochen, sie nehme den Widerruf daher zurück.

Das Gericht habe laut Stadt auch keinerlei Diskussionen über die Rechtmäßigkeit der Nutzungsuntersagung zugelassen und im Protokoll ergänzend zu der Erledigungserklärung festgehalten, dass die Nutzung erst wieder aufgenommen werden dürfe, „wenn die von uns geforderten Nachweise zu Statik und Brandschutz erbracht sind“.