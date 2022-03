Die Palmen sind zurück. Die ersten Pflanzen verströmen seit Dienstag südländisches Flair in der Neustadter Innenstadt. Mit Hilfe eines Ladekrans werden in den kommenden Wochen rund 60 Kübel mit den exotischen Gewächsen in den Fußgängerzonen, auf dem Julius- und dem alten Turnplatz aufgestellt. Die letzten kehren ab Mitte Mai nach den Eisheiligen zurück. „Frost bis fünf Grad Minus ist kein Problem, solange am Tag Plus-Grade vorherrschen“, erklärt Michael Fuhrer, Leiter der Grünflächenabteilung. Voraussichtlich bis November werden die Palmen die Stadt schmücken, danach geht’s zum Überwintern zurück in das Gewächshaus der Gärtnerei.