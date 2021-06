Auch am Donnerstag ist bei der Palatinabus GmbH der Schülerverkehr ausgefallen. Wie Jürgen Heil, Betriebsleiter am Standort Edenkoben, informierte, wurde der Standort von 4 bis 10 Uhr bestreikt, sodass die Busse nicht ausfahren konnten. Folglich konnten auch die Gemeinden im Gäu sowie in der Verbandsgemeinde Maikammer nicht angesteuert werden. Ab 10 Uhr seien die Linienbusse, die auch den Schülerverkehr aufnehmen, wieder gefahren, dann aber habe es wegen Sperrungen infolge der Unwetter starke Behinderungen und damit Verspätungen gegeben. Viele Schuleltern aus den betroffenen Orten hätten sich zwischenzeitlich beschwert, „wir können aber nichts dafür“, so Heil. Die Busfahrer, die noch hinterm Steuer säßen, würden immer öfter beschimpft. „Ihnen sollte etwas mehr Respekt gezollt werden, schließlich fahren sie ja“, so Heils Appell. Zwar plant die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag einen großen Auftritt in Mainz, dass es deshalb aber keine Streikaktionen vor Ort gibt, will Heil nicht prognostizieren. Er empfiehlt, dass sich Fahrgäste auch am Freitag und übers Wochenende auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Aktuelle Infos gibt es auf www.palatinabus.de.