„Palatia Arte“, der Förderverein des „Palatia Jazz“-Festivals, der „Palatia Jazz-Youth Days“ und der Deidesheimer Jazzwanderung im Herbst, wird mit 21.688 Euro vom gemeinsam von Bund und Ländern aufgelegten Programm „Kulturgemeinschaften“ gefördert. Das von der „Kulturstiftung der Länder“ organisierte Programm, bei dem bundesweit elf Millionen Euro an rund 300 Einrichtungen ausgeschüttet werden, will die Umsetzung digitaler Kulturprojekte unterstützen. Wie Suzette Yvonne Moissl von „S.Y.M Kulturmanagement“, der in Niederkirchen beheimateten Festivalagentur, auf Nachfrage mitteilte, soll die Summe in eine Videoausstattung investiert werden, mit der „Palatia Jazz“ einen digitalen Auftritt realisieren kann, sollte es im Sommer zum zweiten Mal nach 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer fallen. Man stecke derzeit mitten in den Vorbereitungen für die 2021er-Auflage. Wie berichtet wurden einige der 2020 geplanten Konzerte 1:1 ins folgende Jahr verlegt. Das im Juni 2020 im Park der Villa Böhm in Neustadt vorgesehene Doppelkonzert mit der estnischen Sängerin Kadri Voorand und dem skandinavischen Trio „Rymden“ findet nun allerdings aus Termingründen am 10. Juli in Germersheim statt. Für Neustadt hat „Palatia Jazz“ den Termin 3. Juli reserviert. Welche Künstler gebucht wurden, möchte Moissl allerdings noch nicht verraten. Falls sich die Corona-Lage bis dahin bessert, könnte das Open-Air-Konzert eine der ersten größeren Publikumsveranstaltungen in Neustadt nach Ende des bis 30. Juni geltenden Moratoriums für Festivitäten aller Art sein.