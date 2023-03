Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schubladen – Musiker hassen sie, Journalisten lieben sie nicht unbedingt, aber irgendwie muss man ja erklären, was auf das Publikum zukommt. Sagen wir so: Sebastian Studnitzky ist gleichzeitig in vielen Schubladen zu finden. Er spielt am Samstag in Neustadt bei Palatia Jazz mit der Ky Organic Band seinen Nu Jazz. Eröffnet wird der Abend vom Lammel, Lauer, Bornstein Trio.

Sie treten als Klavier-Trio an, eine Besetzung, die gerade wieder sehr gefragt ist. Aber die Formation gibt es schon über zehn Jahre. Andreas Lammel ist nicht nur Pianist, sondern auch Tonmeister