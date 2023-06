Ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand am späten Freitagnachmittag in der Straße Im Erb in Maikammer. Ein Zustellfahrzeug eines Paketdienstleisters hatte in einem für Autos gesperrten Bereich eines Grundstücks versucht, zwischen einem Poller und Pflanzsteinen hindurchzufahren. Das misslang. Auch das Auto des Grundstückinhabers wurde beschädigt. Der Fahrer beging Unfallflucht, wurde aber von einer Streife gestellt. Einen Zusammenstoß wollte er nicht bemerkt haben.