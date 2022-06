Die Situation kennt fast jeder: Ein Paket kann nicht persönlich angenommen werden, der Paketdienst gibt es beim Nachbarn ab, an einer Packstation oder hinterlässt eine Nachricht, noch einmal zu kommen. So kennt es auch eine Leserin aus Mußbach. Trotzdem sei sie diese Woche schon zum zweiten Mal in die Spitalbachstraße geschickt worden, sprich: Der DHL-Zusteller nutzte weder die Mußbacher Packstation noch die DHL-Filiale im Rewe. Als sie sich bei der DHL-Hotline beschwerte, erhielt die Mußbacherin nach eigenen Angaben die Auskunft, dass sie ihre Wunschfiliale angeben müsse. Geschehe das nicht, liege es im Ermessen des Zustellers, wo er das Paket deponiere. Ein solches eigenes Ermessen verweist DHL-Sprecher Hans-Jürgen Thomeczek auf RHEINPFALZ-Anfrage ins Reich der Legenden. Jeder Zusteller wisse, dass die nächstgelegen Packstation oder Filiale die beste sei, schließlich wolle er selbst als Kunde auch keine langen Wege auf sich nehmen müssen. Der Zusteller wisse aber auch, ob die nahe gelegenen Punkte noch Kapazitäten frei haben oder ob eine Filiale in diesem Moment noch geöffnet habe. Sei beides nicht der Fall, weiche er auf andere Standorte aus. Dann bestehe aber die Möglichkeit für die Empfängerin, über die Benachrichtigung eine zweite Zustellung zu beantragen.