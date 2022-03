Auf dem Gimmeldinger Kirchplatz wird es bald eine Packstation der Deutschen Post/DHL geben. Darüber hat Ortsvorsteherin Claudia Albrecht am Dienstagabend den Ortsbeirat informiert. Sie sei froh über die zentrale Position des Postangebots. Bei einer Packstation handelt es sich um einen Paketautomaten der Post-Tochter DHL. Bürger können über die dortigen Boxen Pakete abholen und selbst aufgeben. Darüber hinaus laufen laut Albrecht weiterhin Gespräche und Verhandlungen über ein neues Post-Angebot in Gimmeldingen. „Dazu ist aber noch nichts spruchreif.“ Laut Albrecht wird die Packstation am Kirchplatz auf jeden Fall dauerhaft bestehen bleiben. „Wir wollen beim Postservice zweigleisig fahren.“