Weil es in Diedesfeld kein Post-Filialangebot gibt, möchte der Ortsbeirat künftig zumindest eine Packstation im Weindorf. An solchen Stationen können Bürger selbstständig Pakete aufgeben und auch empfangen. Einem entsprechenden Antrag der FWG ist der Ortsbeirat einstimmig gefolgt. Auch ein Standort ist schon vorgeschlagen worden. Laut Ortsvorsteher Volker Lechner würde sich der Bereich hinter der Festhalle anbieten: „Das ist städtisches Gelände, und es gibt schon einen Stromanschluss.“

Die Verwaltung soll nun mit der Deutschen Post sprechen, ob diese in Diedesfeld eine Packstation aufbauen kann. Die FWG begründet ihren Vorstoß in der Vorlage so: „Die Packstation wäre kostengünstiger Service für die Bürger und würde die Wohnqualität in Diedesfeld steigern.“