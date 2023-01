Klotzen, nicht kleckern, lautet unausgesprochen das Motto bei der Reihe der „Pälzer Owende“ in „Baum kleinem Weincafé“ in Gimmeldingen, denn im neuen Halbjahresprogramm geben sich preisgekrönte Pfälzer Mundartdichter und -liedermacher wieder einmal förmlich die Klinke in die Hand.

Wohin die Reise geht, zeigt schon die erste Veranstaltung am 25. Januar mit dem bei allen wichtigen Pfälzer Mundartwettbewerben hochdekorierten Mundartpoeten Matthias Zech. Der in Hambach geborene Speyerer liest Geschichten und Gedichte aus seinem Buch „Mol widder dehääm“ sowie im Jahr 2022 bei Mundartwettbewerben prämierte Texte. „Wus Herz hielangt“, lautet dabei der Titel, und tatsächlich drehen sich alle Texte in irgendeiner Form „ums Herz“: mal übervoll von Liebe, mal von Kummer fast zersprungen, mal sehnsuchtsvoll das Glück suchend, mal traurig Frieden erhoffend. Zech variiert darin die Pfälzer Mundart in allen Facetten. Begleitet wird er von Christiane Brodersen aus Speyer auf der Flöte. Die Musikerin und langjährige Pädagogin am Kaiserdom-Gymnasium verstärkt dadurch die vielfältigen Stimmungen der Texte.

Auch danach geht es bei der wie immer von Gerd Becht aus Edenkoben organisierten und begleiteten Reihe herzhaft und -voll weiter: mit Veranstaltungen zur Mundart und zur Pfälzer Geschichte, die allesamt musikalisch begleitet werden. Am 8. Februar geht es dabei um „De Bellemer Heiner wie er weider lebt“, gestaltet vom Südpfälzer „Hoffmann-Duo“ Erich und Inge Hoffmann. Am 1. März widmet sich der Historiker Rolf Übel, langjähriger Stadtarchivar von Annweiler und Bad Bergzabern, der Frage „Wie man liebte, lebte und starb im Mittelalter“. Für Musik sorgt hier der bekannte Pfälzer Liedermacher Paul Reinig (unter anderem „Reinig, Braun und Böhm“). Eine ähnliche Arbeitsteilung gibt es auch am 22. März bei einem Duo aus Ludwigshafen: Edith Brünnler, mehrfache Preisträgerin in Dannstadt, stellt unter dem Titel „Heit kummt widder alles zamme“ ihre Texte vor, Liedermacher Uli Valnion begleitet.

Hermann Settelmeyer, Dialekt-Urgestein aus Lingenfeld, folgt am 12. April mit einem Soloabend. Die Westpfalz kommt dann am 3. Mai auch mal zum Zuge beim Gastspiel des Kaiserslauterer Ehepaars Renate und Klaus Demuth, bevor am 24. Mai mit dem ursprünglich aus Essingen stammenden Wahl-Elsässer Wilfried Berger wieder eine Ein-Mann-Show mit Wort und Klang auf dem Programm steht. Die Bad Dürkheimerin Gisela Gall am 7. Juni und der Neustadter Michael Landgraf am 5. Juli machen den Sack zu, wobei jeweils erneut Uli Valnion in die Saiten greift.

Noch Fragen?

Alle Veranstaltungen finden mittwochs ab 20 Uhr in „Baums kleinem Weincafé“ in der Holzmühlstraße 14 in Neustadt-Gimmeldingen statt. Karten an der Abendkasse, Platzreservierung unter 06321 66833.