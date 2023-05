Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Pfalzhalle tut sich was. Wieder einmal ist die deutsche Gehörlosen-Nationalmannschaft im Hinblick auf die Weltmeisterschaft vom 1. bis 15. Juli in Kopenhagen in der Pfalzhalle zu Gast. Dort findet auch wieder das Benefizspiel gegen die „Pälzer Handball-Auslees“ (Samstag, 19.30 Uhr) statt.

Das hat einen guten Grund: Der Pfälzer Handball-Verband (PfHV) hat sich Inklusion auf die Fahne geschrieben und möchte den Handball unter den Gehörlosen fördern. Und die Nationalmannschaft