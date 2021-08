400 Besucher des Neustadter Cineplex werden am Donnerstagnachmittag von Otto Waalkes begrüßt. Der Komiker, Musiker, Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher aus Emden ist auf Werbetour für seinen jüngsten Kinofilm „Catweazle“. In der deutschen Neuverfilmung spielt Waalkes den kauzigen Magier aus dem 11. Jahrhundert, der aus Versehen ins Heute katapultiert wurde und nun versucht, in seine Zeit zurückzukehren. Wegen des Besuchs wird „Catweazle“ zeitversetzt in drei Cineplex-Sälen gezeigt, in jedem heißt Waalkes sein Publikum von der Bühne aus willkommen. Zudem trägt er sich auf Einladung von Oberbürgermeister Marc Weigel ins Goldene Buch der Stadt Neustadt ein.