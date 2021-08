Die Versteigerung des original Ottifanten nimmt an Fahrt auf. Lag das höchste Gebot vom Montag bei 475 Euro, sind es mittlerweile 650 Euro. Die Bieter kommen aus Neustadt und Maikammer, aber auch aus Mayschoß und Umgebung. Sie alle verbindet zwei Dinge: die Liebe zu dem Komiker Otto Waalkes und die Chance, gleichzeitig etwas Gutes zu tun. „Ich mag einfach Ottos Art, und eben auch sein Repertoire“, bringt es einer der Fans auf den Punkt. Oder „Otto Waalkes ist ein Statement.“

Der 73-jährige Künstler hatte bei seinem Besuch im Neustadter Cineplex auf Bitte der RHEINPFALZ spontan einen Mayschoß-Ottifanten gezeichnet und signiert. Mayschoß ist jener von der Flutkatastrophe im Ahrtal stark betroffene Ort, für den Neustadt eine Patenschaft übernommen hat. Die RHEINPFALZ versteigert das gerahmte Unikat im Format 40 auf 50 Zentimeter, geboten werden kann bis Samstag, 12 Uhr, per E-Mail an redneu@rheinpfalz.de. Am Dienstag gingen Gebote über 475, 490, 500 und besagte 650 Euro ein. Wir berichten täglich über das jeweilige Höchstgebot. Das Geld geht auf das Spendenkonto Mayschoß von Stadt und Feuerwehr Neustadt.