Geschmückte Osterbrunnen stimmen in Esthal und Lindenberg auf die Ostertage ein. In beiden Orten verzieren Bürger schon seit vielen Jahren mit viel Engagement Brunnen mit österlichem Dekor.

In Lindenberg sind beim Rosenrondell ein Osterbrunnen und eine Osterwiese entstanden. Auf einer grünen Wiese stehen farbig bemalte Eier aus Holz in verschiedenen Größen. Einige dieser Eier sehen aus, als ob die obere Hälfte geköpft worden sei und in den Eierhälften sitzen gelb bemalte Küken und braun bemalte Hasen.

„Wir verändern jedes Jahr die Dekoration“, erzählt Heike Dubberke, die Brunnen und Wiese gemeinsam mit Angelika Reinhardt, Ursula Nickel und Ursula Frieß geschmückt hat. Zweige, Moos, Steine und andere Naturmaterialien holt die Lindenbergerin aus dem Wald. Für den Brunnen hat Heike Dubberke einen großen Kranz aus Ginster gebunden, in den hat Angelika Reinhardt unter anderem Hasen, Eier und Blumen gesetzt.

Osterglocken gepflanzt

In Esthal ist es Tradition, dass der Obst- und Gartenbauverein den Brunnen auf dem Dorfplatz alljährlich zum Osterbrunnen umgestaltet. „Wir variieren immer mit der Dekoration, so wie es mir gerade einfällt“, erzählt Bianca Datzer, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins. In diesem Jahr hat sich Datzer für eine dezente Farbgebung entschieden. Rund um den Brunnenstein wurden gelbe Osterglocken gepflanzt. Ostereier und ein großer Osterhase, der auf dem Brunnenstein in einem Nest sitzt, sind ganz in weiß. Birkenzweige und –äste sind Teil der Dekoration.

„Am Kloster wurden zwei Birken gefällt, da durfte ich mir Zweige und Äste nehmen“, erzählt Bianca Datzer. Einen Teil der anderen Pflanzen habe Floristik pur aus Lambrecht gespendet, den Rest zahle der Obst- und Gartenbauverein. Beim Schmücken haben weitere Mitglieder des Vorstands des Obst- und Gartenbauvereins geholfen, vor allem der stellvertretende Vorsitzende Viktor Bobrowitsch, erzählt Datzer.

Auch nach Ostern wird der Brunnen noch einige Zeit zu bewundern sein. „Ich räume das erst ab, wenn die Blumen anfangen zu verblühen“, erzählt Datzer.