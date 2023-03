Der von dem Bildhauer Theo Rörig gestaltete Geißbockbrunnen auf dem Herzog-Otto-Platz in Lambrecht ist wieder als Osterbrunnen geschmückt.

Wie in den vergangenen Jahren haben FWG-Mitglieder den Geißbock, die Geißbockführer und den Brunnenrand mit österlichem Schmuck dekoriert. Im vergangenen Jahr mussten die Helfer wegen den Restriktionen der Pandemie getrennt den Brunnen verzieren. In diesem Jahr sei wieder ein gemeinsamer Schmückeinsatz möglich gewesen, was die Arbeit einfacher gemacht habe, berichtet Christine Klein, Mitglied des FWG-Vorstands. Eier aus Holz in verschiedenen Farben und Größen, zwei Osterhasen aus Holz und Strohkränze sind das österliche Dekor. Blumen in Kästen und Kisten sowie Zweige sorgen für das Frühlingsambiente. Entworfen hat die Dekoration die Lambrechter Floristin Susanne Klumpp.