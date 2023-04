Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Karsamstag wird in Haßloch beim Vogelpark Jagd auf den Osterhasen gemacht. Für die Teilnehmer am Bambinilauf gibt es Schokoladenhasen. Die älteren Sportler im Osterlauf des LC Haßloch machen Jagd auf Bestzeiten.

Zum 50-jährigen Vereinsbestehen bietet der LC Haßloch den Langstreckenläufern am Samstag vier verschieden lange Läufe an, darunter einen besonderen Leckerbissen.

