Zum vierten Mal veranstaltet die Neustadter Willkomm-Gemeinschaft am Samstag in den Geschäften in der Innenstadt ihre Osterhasen-Suche. Die Aktion läuft von 10 bis 14 Uhr. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an merkel@willkomm-neustadt.de. Laut Willkomm erhalten die teilnehmenden Kinder in der Flugbörse (Friedrichstraße 3) eine Laufkarte. Auf dieser sind alle 23 Geschäfte vermerkt, die bei der Aktion mitmachen. Danach sind die Kinder an der Reihe: Sie sollen sich die einzelnen Schaufenster betrachten, die Karotten auf den Plakaten zählen und die Anzahl notieren. Außerdem werden in den Schaufenstern auch ein paar echte Karotten versteckt, die die Kinder ebenfalls entdecken und zählen sollen. Gleich bei der ersten Auflage der Osterhasen-Suche konnte sich die Willkomm über 250 teilnehmende Kinder freuen.