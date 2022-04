Wer zurzeit durch Königsbach flaniert, sieht es an so einigen Ecken: Das Weindorf ist gewappnet für das Osterfest.

Das beweisen rund 25 Hasenfiguren und 100 große und kleine Eier am Dorfplatz, an den Brunnen und Ortseingängen. Sie stehen in den Beeten, auf Mauern oder hängen an Ästen. Verantwortlich für das Bunte im teilweise grauen Alltag ist der Förderverein „Die Kinschbacher“. „Wir dachten uns, bei so vielen schlechten Nachrichten, die uns aktuell umtreiben, tun wir etwas, das die Menschen erfreut“, erklärt Ortsvorsteherin und „Kinschbacher“-Vorsitzende Alexandra Schaupp.

Normalerweise seien es immer mehrere Vereinsmitglieder, die sich um die Deko kümmerten. „Dieses Jahr waren wir etwas ausgedünnt, weil Corona grassiert hat.“ Also blieb die Arbeit in der Hand von drei Leuten – neben Schaupp die stellvertretende Ortsvorsteherin Martina Poschmann und „Kinschbacher“-Vorstandsmitglied Vera Waic. Es hat sich gelohnt, sagt die Ortschefin: „Wir bekommen so viele Rückmeldungen von Leuten, die sich über die Deko freuen, Anrufe in der Ortsverwaltung oder auch Leute, die bei mir an der Haustür geklingelt haben.“ Die „Kinschbacher“ hätten sogar Zuwachs bekommen von Freiwilligen, die sich auch für das Dorf einsetzen wollen, berichtet Schaupp.

Vom Schnee bedeckte Hasen

Zwischenzeitlich war die österliche Deko vom Schnee bedeckt, was ihr aber laut der Ortsvorsteherin nichts anhaben konnte. „Wir haben darauf geachtet, wetterbeständige Figuren zu kaufen, damit wir mehrere Jahre lang etwas davon haben.“ Echte Ostereier sind also Fehlanzeige – sofern nicht jemand seine eigenen dort versteckt. Auch der Marienbrunnen ist wie jedes Jahr geschmückt, in Grün, Gelb und Weiß. Dort konnte der Schmuck vom vergangenen Jahr wiederverwendet werden – auch wenn es ein paar Schönheitsreparaturen bedurfte.