Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren können beim Ferienprogramm des Teams Offene Jugendarbeit für die Osterferien mitmachen. Wie das Team angekündigt hat, wird es an verschiedenen Standorten der Jugendarbeit in der Stadt Angebote geben.

So wird das Jugendcafé vom 30. März bis 2. April eine Ganztageswoche veranstalten; viele kreative und spielerische Aktivitäten stünden dort an, heißt es in der Ankündigung. Es wird Osterdekoration gebastelt, eine Rallye veranstaltet und auch eine Eiersuche. Zudem wird als Höhepunkt ein Ausflug in den Kurpfalz-Park angeboten. Für Letzteren gebe es allerdings nur noch Wartelistenplätze.

Von Kartfahren bis Kochtag

Die Jugendtreffs Jugendcafé und Jugendtreff West bieten neben eigenen Angeboten auch Ausflüge und Aktionen gemeinsam an: von Kartbahn-Fahren, einem Trip in die Trampolinhalle, einem Besuch eines FCK-Spiels über einen gemeinsamen Kochtag mit slawischer Küche als Thema oder auch einer Eselwanderung bis hin zu einem Gaming-Tag, an dem sich alles um Konsolen und Retro Games dreht. Bei diesen Angeboten gebe es nur noch wenige freie Plätze, teilt das Team mit.

Das Team der Jugendarbeit Innenstadt wird gemeinsam mit der Streetworkerin in der zweiten Osterferienwoche für die Kinder und Jugendlichen in der Innenstadt unterwegs sein und Interviews führen.

In der Bürgerecke Branchweiler findet am 30. März um 10 Uhr eine Osterbastelaktion in Kooperation mit der Gemeinwesenarbeit statt. Der Stadtteiltreff Böbig öffnet seine Türen zu den regulären Programmen in den kompletten Osterferien.

Weitere Informationen zum Programm sowie Anmeldeformulare gibt es unter nw4you.de oder in den Einrichtungen Jugendcafé (Schlachthofstraße 75), im Jugendtreff West (Talgrafenstraße 2a) oder bei der Abteilung Jugendarbeit (Festplatzstraße 8). Erreichbar ist die Jugendarbeit auch unter E-Mail an jugendarbeit@neustadt.eu.