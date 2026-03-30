In und bei Deidesheim gibt es während der Osterfeiertage viele Möglichkeiten, sich auf angenehme Weise die Zeit zu vertreiben. Darauf weist der Tourist-Service hin. So ist am Karfreitag, 3. April, das Museum für Weinkultur von 15 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag, 4. April, von 14 bis 17 Uhr. Am Freitag beginnt um 17 Uhr eine „Kulinarische Stadtführung“. Für den Genussrundgang mit regionalen Spezialitäten ist eine Anmeldung per E-Mail an kulinarisch@graf-events.com erforderlich. Zwei weitere Führungen sind für Samstag, 4. April, geplant. Laut Mitteilung startet um 10.30 Uhr eine öffentliche Stadtführung, Treffpunkt ist die Tourist-Information in der Bahnhofstraße 5. „Baumpersönlichkeiten, Geschichten und Gedichte“ ist ein Rundgang ab 14 Uhr im Stadt- und Buhl’schen Park überschrieben. Eine Anmeldung per E-Mail an pe.jo.we@web.de ist erforderlich. Zwölf Weine von zwölf Winzern können die Teilnehmer einer „Weinprobe für Jedermann“ verkosten, die am Samstag um 16 Uhr auf dem Dorfplatz, Hauptstraße 74, in Niederkirchen bei Deidesheim beginnt. Auch hierzu ist eine Anmeldung per E-Mail an info@tastenjoy.de notwendig. Das 3F-Museum ist sowohl am Samstag als auch am Sonntag geöffnet.